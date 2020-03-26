В Кировской области запрет на массовые мероприятие продлили до особого распоряжения
В Кировской области продлили запрет на массовые мероприятия. Соответствующее постановление выпустило региональное Министерство здравоохранения. Ограничение было установлено до 26 марта текущего года - то есть до сегодняшнего дня. Теперь, согласно документу, запрет продлится до особого распоряжения.
Напомним, что с 26 марта в регионе также приостанавливают работу развлекательных и досуговых заведений, как-то: ночные клубы, кинотеатры и другие подобные места. Также в кировских барах, ресторанах и кафе больше нельзя курить кальян. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Так, временно прекращает свою работу один из самых крупных развлекательных центров города. Информация об этом появилась в соцсетях.
Все принятые меры связаны с необходимостью не допустить распространения коронавируса в области.
Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU