В Кировской области запрет на массовые мероприятие продлили до особого распоряжения

26 Март 2020 2020-03-26T10:23:33+03:00

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В Кировской области продлили запрет на массовые мероприятия. Соответствующее постановление выпустило региональное Министерство здравоохранения. Ограничение было установлено до 26 марта текущего года - то есть до сегодняшнего дня. Теперь, согласно документу, запрет продлится до особого распоряжения.

Напомним, что с 26 марта в регионе также приостанавливают работу развлекательных и досуговых заведений, как-то: ночные клубы, кинотеатры и другие подобные места. Также в кировских барах, ресторанах и кафе больше нельзя курить кальян. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Так, временно прекращает свою работу один из самых крупных развлекательных центров города. Информация об этом появилась в соцсетях.

Все принятые меры связаны с необходимостью не допустить распространения коронавируса в области.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU