2020-03-26T10:23:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области запрет на массовые мероприятие продлили до особого распоряжения

Ограничение должны были снять 26 марта
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Из-за запретов и ограничений кировчанам придется какое-то время посидеть дома.Из-за запретов и ограничений кировчанам придется какое-то время посидеть дома.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Кировской области продлили запрет на массовые мероприятия. Соответствующее постановление выпустило региональное Министерство здравоохранения. Ограничение было установлено до 26 марта текущего года - то есть до сегодняшнего дня. Теперь, согласно документу, запрет продлится до особого распоряжения.

Напомним, что с 26 марта в регионе также приостанавливают работу развлекательных и досуговых заведений, как-то: ночные клубы, кинотеатры и другие подобные места. Также в кировских барах, ресторанах и кафе больше нельзя курить кальян. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Так, временно прекращает свою работу один из самых крупных развлекательных центров города. Информация об этом появилась в соцсетях.

Все принятые меры связаны с необходимостью не допустить распространения коронавируса в области.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 26 марта 2020 года: семеро подтвержденных и восемь под подозрением
Игорь Маковский: стабильная работа с ключевыми производителями в новых условиях - залог энергобезопасности регионов
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
В Кирове временно отменили прямой поезд до Нижнего Новгорода
В Кировской области запрет на массовые мероприятие продлили до особого распоряжения
Двоих кировчан с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в ближайшее время могут выписать из больницы
Коронавирус в Кировской области: семеро зараженных, пятеро под подозрением, полторы тысячи на карантине
В «Платоне» прокомментировали обращение кировских перевозчиков
Из-за коронавируса в Кирове «урезают» количество общественного транспорта
Для тех, кто дома: Wink открыл бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертах
В Кировской области из-за коронавируса больше некуда сходить
Стало известно во сколько кировчанам обойдется эвакуация и хранение задержанного транспорта
Пожилой жительнице Вятских Полян предложили вакцину от коронавируса за 50 тысяч рублей
Энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечили электросетевой инфраструктурой объекты животноводства
Кировские школьники начнут учиться дистанционно с 13 апреля
Кировские дальнобойщики просят отключить систему «Платон» на время эпидемии коронавируса