2020-03-25T19:09:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области из-за коронавируса больше некуда сходить

По региону приостановят работу развлекательных и досуговых заведений
Анастасия РОМАНОВА
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Теперь, чтобы культурно отдохнуть, компанию придется собирать в Интернете.Теперь, чтобы культурно отдохнуть, компанию придется собирать в Интернете.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Кировской области с 26 марта временно остановят деятельность развлекательных заведений. Под запрет попадают ночные клубы и аналогичные им места, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры и другие подобные объекты. Кроме того, в барах, кафе и ресторанах запретят курить кальян.

Подобные ограничения установлены по всей стране, и Кировская область их поддержала. Правительство региона подпишет соответствующее постановление. Его действие начнется с 26 марта - то есть с завтрашнего дня. Кировчан попросили с пониманием отнестись к этим временным мерам и пояснили, что так в регионе смогут остановить дальнейшее распространение инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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