Кировчане начали массово покидать город: три улицы встали в пробках
Из Кирова, вопреки и наказу, и здравому смыслу начали резко уезжать люди. Как итог, полгорода резко встало в пробках. И причем весь этот темно-красный поток движется в сторону моста. Улицы Ленина, Профсоюзная и Казанская заполнены автомобилями. Видимо, карантин у людей будет протекать в пробке.
Полный ехидства пост появился в группе «Авто Киров 43 регион». Некий аноним заметил на онлайн-карте огромную пробку с ДТП и поспешил оповестить об этом всех, кто остался дома: в городе скоро станет чуточку посвободнее.
- Судя по тому, что пробки в районе моста, можно предположить, что многие уезжают в районы, - замечает автор поста. - Не удивимся, если через неделю появятся новости о заразившихся в районах области…
Возможно, он и прав. Сейчас на Ленина, ближе к ее концу, аж два ДТП. И третье - на самом мосту, куда так стремятся люди. По данным из нескольких групп, там поцеловались автобус и «Ниссан».
- Проезд через встречку прямо у светофора, - проинформировал один из кировчан в комментариях под постом.
А сама карта города так и переливается темно-алым: транспорт еле движется.
Напомним, что в целях профилактики эпидемии коронавируса сейчас лучше остаться дома и позаботиться о себе и своих близких - особенно пожилых людях
ИСТОЧНИК KP.RU