2020-03-27T18:34:54+03:00
Происшествия

Кировчане начали массово покидать город: три улицы встали в пробках

И, как следствие, теперь с движением на дорогах проблемы
Анастасия РОМАНОВА
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Сейчас в пробках стоит практически весь город. Фото: скриншот Яндекс.КартыСейчас в пробках стоит практически весь город. Фото: скриншот Яндекс.Карты
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Из Кирова, вопреки и наказу, и здравому смыслу начали резко уезжать люди. Как итог, полгорода резко встало в пробках. И причем весь этот темно-красный поток движется в сторону моста. Улицы Ленина, Профсоюзная и Казанская заполнены автомобилями. Видимо, карантин у людей будет протекать в пробке.

Полный ехидства пост появился в группе «Авто Киров 43 регион». Некий аноним заметил на онлайн-карте огромную пробку с ДТП и поспешил оповестить об этом всех, кто остался дома: в городе скоро станет чуточку посвободнее.

- Судя по тому, что пробки в районе моста, можно предположить, что многие уезжают в районы, - замечает автор поста. - Не удивимся, если через неделю появятся новости о заразившихся в районах области…

Возможно, он и прав. Сейчас на Ленина, ближе к ее концу, аж два ДТП. И третье - на самом мосту, куда так стремятся люди. По данным из нескольких групп, там поцеловались автобус и «Ниссан».

- Проезд через встречку прямо у светофора, - проинформировал один из кировчан в комментариях под постом.

А сама карта города так и переливается темно-алым: транспорт еле движется.

Напомним, что в целях профилактики эпидемии коронавируса сейчас лучше остаться дома и позаботиться о себе и своих близких - особенно пожилых людях

ИСТОЧНИК KP.RU

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