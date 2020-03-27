2020-03-27T10:41:45+03:00
Общество

Комфорт в сети и наяву: МУП «Водоканал» открыл новый офис в Кирове

А еще разработал ряд услуг в связи с эпидемией коронавируса
Маргарита Акагиева
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На открытии нового офиса присутствовали губернатор Кировской области Игорь Васильев и зампред правительства региона Александр Царегородцев. Фото: МУП «Водоканал»На открытии нового офиса присутствовали губернатор Кировской области Игорь Васильев и зампред правительства региона Александр Царегородцев. Фото: МУП «Водоканал»
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25 марта в Кирове открылся новый офис МУП «Водоканал». И в нем для посетителей создали все условия. Теперь кировчане смогут взаимодействовать с организацией без всяких посредников. Сейчас офис работает в тестовом режиме, а с 1 апреля текущего года начнется полноценное функционирование. Прием кировчан будут вести в порядке электронной очереди. В офисе работают касса и консультанты, готовые помочь и ответить на все вопросы.

Офис работает в тестовом режиме до 1 апреля. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Офис работает в тестовом режиме до 1 апреля.Фото: Анастасия РОМАНОВА

МОЖНО НИКУДА НЕ ВЫХОДИТЬ

«Водоканал» не обошел стороной вопрос эпидемиологической ситуации в области. Учитывая то, что пожилые люди находятся в зоне риска, и для них желательно как можно меньше выходить из дома, компания разработала ряд услуг. С их помощью кировчане смогут оплачивать услуги и консультироваться, не выходя за пределы квартиры.

Одним из таких нововведений стал колл-центр, организованный в новом офисе. Консультанты помогут решить все вопросы, связанные с деятельностью «Водоканала», и при этом не выходить из дома. Таким образом можно будет даже передать показания счетчиков.

Номер колл-центра - 8 (8332) 254-888. Режим работы (с 1 апреля 2020 г.): Пн-Чт с 8.00 до 18.00, Пт с 8.00 до 17.00, без перерыва на обед; Сб, Вс – выходные дни.

Но не телефоном единым - у нас есть еще и Интернет! Сообщить данные по счетчикам горожане смогут, в том числе, на главном сайте компании с помощью соответствующей кнопки. И все заявления также можно будет подать в электронном виде.

- За максимально короткий срок мы должны получить максимальный же объем информации, - сказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин. - И мы справляемся с этой задачей уже сегодня.

Кроме того, вскоре можно будет оплатить услуги компании через личный кабинет. Клиенты банков «Хлынов», «Вятка Банк» и «Сбербанк» смогут сделать это без комиссии на сайте, который заработает в мае текущего года. А летом появится приложение для смартфонов.

ОТМЕНА ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ ОПЛАТЫ

И, наконец, самое немаловажное: в течение двух месяцев абонентам не будут начислять пени, если те просрочат оплату. Компания полностью позаботилась о кировчанах в этот непростой период и пошла им навстречу. И даже несмотря на то, что в новом офисе горожан, несомненно, ждут, МУП «Водоканал» призывает своих абонентов временно не посещать его и перейти на онлайн-обслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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