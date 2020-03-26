Нерабочая неделя в Кирове: все образовательные организации уходят на каникулы

26 Март 2020 2020-03-26T14:06:47+03:00

Отдыхать будут даже те, кто сейчас находится на дистанционном обучении

Изменить размер текста: A A

Образовательные учреждения по Кировской области выходят на недельные каникулы. В связи с эпидемиологической обстановкой школы закрываются на семь дней. Студентов техникумов и колледжей, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, также ждут каникулы.

Сейчас для школьников до 12 апреля продлили досрочные каникулы, а после их окончания обучать детей начнут дистанционно. С 6 апреля начнут испытывать механизм ведения онлайн-уроков, и с 13 апреля начнется полноценное удаленное обучение.

Кировские детские сады также выходят на «каникулы», но не закроются полностью. Для детей тех работников, которых «выходные» не коснутся, будут открыты дежурные группы. Это все трудящиеся, от которых зависит жизнеобеспечение региона - сотрудники служб и ведомств, медики, фармацевты, работники магазинов, общественного транспорта, учреждений, обеспечивающих банковские финансовые расчеты, а также органов власти всех уровней.

Напоминаем, следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей по всей стране, в том числе в нашем регионе. Такое распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU