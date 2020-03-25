Кировские школьники начнут учиться дистанционно с 13 апреля

25 Март 2020 2020-03-25T16:35:22+03:00

Отдых у школьников скоро закончится, но выходить из дома им все равно не придется. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Кировские школьники выйдут на дистанционное обучение после конца школьных каникул - с 13 апреля. В ближайшее время среди их родителей проведут анкетирование, чтобы узнать, есть ли у всех обучающихся техническая возможность удаленно получать образование. Сейчас прорабатывают варианты обучения для детей, у которых нет доступа к Интернету.

С 27 марта для педагогов кировских школ организуют серию вебинаров. Все учителя получат рекомендации по выбору платформ, ресурсов и видеоуроков для организации дистанционного обучения. По словам регионального Минобразования, такие вебинары проведут и для родителей обучающихся.

Всю подготовительную работу проведут до 5 апреля. Затем, с 5 по 12 апреля, систему протестируют. И с 13 апреля начнутся дистанционные занятия. На все вопросы по удаленному обучению родителям и педагогам смогут ответить на горячей линии, которую запустит областной Институт развития образования.

Напомним, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации кировских школьников отправили на досрочные весенние каникулы с 17 по 26 марта. После их продлили до 12 апреля. Сейчас на дистанционном обучении находятся студенты техникумов и колледжей Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU