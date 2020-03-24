2020-03-24T13:27:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса кировским школьникам продлили каникулы на три недели

При этом старшеклассники смогут готовиться к экзаменам дистанционно
Александр МАКАРОВ
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Школьники не будут учиться до 12 апреляШкольники не будут учиться до 12 апреляФото: Олег УКЛАДОВ
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По распоряжению регионального Минобразования весенние каникулы для кировских школьников продлили. Напомним, что ученики отдыхают с 17 марта. Перерыв в учебе должен был закончиться 26 марта, но крайний срок перенесли на 12 апреля. Информацию об этом сообщила администрация города.

Так как ученикам 9 и 11 классов нужно сдавать итоговые экзамены, подготовку к ним школы организуют дистанционно. В этом помогут материалы, размещенные на сайте ГИА и других ресурсах.

Кроме того, в ведомстве попросили родителей кировских школьников не отпускать детей в торговые центры, кинотеатры и другие места скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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