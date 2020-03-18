2020-03-18T14:48:58+03:00
Общество

Кировские школьники будут учиться дистанционно

Вслед за техникумами и колледжами на такую форму обучения переведут и школы
Анастасия РОМАНОВА
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После окончания каникул кировские школьники будут учиться на дому.После окончания каникул кировские школьники будут учиться на дому.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По всей Кировской области школьников переведут на удаленное обучение после окончания каникул. Такое решение приняли в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.

Напомним, что все школьники области ушли на досрочные каникулы с 17 марта. 26 марта их отдых закончится, после чего школы начнут учить детей дистанционно. Накануне на такую же форму обучения перевели техникумы и колледжи. Учреждениям допобразования рекомендовали пересмотреть график работ и перенести занятия, выпадающие на дни каникул.

По некоторым школам решение будут принимать индивидуально, если они учатся по триместрам и только что вышли с каникул. Кроме того, даты досрочного этапа ЕГЭ и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников перенесли на более поздний срок.

Во всех образовательных учреждениях области отменили культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также выезды учащихся в другие регионы. В школах и детсадах особое внимание уделяют проведению санитарно-профилактических мероприятий.

Городской департамент образования сообщил также, что во время каникул школьники могут дистанционно готовиться к экзаменам. У учащихся четвертых классов есть время позаниматься перед сдачей весенних всероссийских проверочных работ. Школьникам более старшего возраста, которым предстоят ГИА и ЕГЭ, также не помешает подготовиться. Материалы, задания и образцы работ есть на многих сайтах. К примеру, четвероклассники могут найти все необходимое на сайте ВПР. Выпускникам 9 и 11 классов прямая дорога на официальный портал ГИА и другие образовательные ресурсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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