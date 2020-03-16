Кировские школьники досрочно выйдут на каникулы

16 Март 2020 2020-03-16T14:43:28+03:00

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У кировских школьников досрочно начнутся каникулы. Такое распоряжение выпустило региональное Минобразования по поручению губернатора области Игоря Васильева.

С 17 по 26 марта всех кировских школьников отпустят на каникулы. Далее в соответствии с эпидемиологической обстановкой в области примут новое решение. Более подробно и этот вопрос, и меры по пресечению распространения болезни примут на заседании штаба 17 марта. Возможно, что срок каникул продлят, или же учащихся вовсе переведут на дистанционное обучение.

Кроме того, во всех школах отменят массовые мероприятия - культурные, спортивные и иные, а также выезды учеников в другие регионы.

Напомним, по состоянию на 13 марта временно приостановили занятия в 15 классах 12 школ и 13 группах 8 детсадов в Кирове. На больничном на тот момент находилось 2842 школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU