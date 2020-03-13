2020-03-13T17:59:20+03:00
Общество

В кировских школах и детсадах приостановили занятия 15 классов и 13 групп

На карантин не закрыто ни одно учебное учреждение
Анастасия РОМАНОВА
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Коридоры школы №19 больше не пустуют. Фото: admkirov.ruКоридоры школы №19 больше не пустуют. Фото: admkirov.ru
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Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в учебных учреждениях Кирова понемногу стабилизируется. По словам областного департамента образования, сейчас ни одна школа и ни один детский сад в городе не закрыты на карантин. Школа №19, единственная, попавшая под такую меру, возобновила свою работу 10 марта.

Сейчас на больничном «отдыхают» 2842 кировских школьника. Занятия временно приостановлены в 15 классах 12 школ: по одному классу в учреждениях №5, 24, 26, 32, 45, 48, 56, 58, 61, 66 и художественно-техническом лицее и четыре класса в учреждении №18.

В детсадах показатель заболеваемости прежний - 7,68% от общего числа детей. Временно приостановили занятия 13 групп в 8 дошкольных учреждениях. Под ограничения попали по одной группе в садиках №6, 22, 24, 84, 90, 183 и по две - в садиках № 18 и 61.

Во всех учебных учреждениях продолжают проводить профилактические меры. За детьми и педагогами постоянно наблюдают врачи. Помещения регулярно убирают и дезинцифируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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