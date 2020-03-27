2020-03-27T11:44:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировским пенсионерам предложили ходить в магазины по расписанию

На такие меры пошла администрация крупной торговой сети
Анастасия РОМАНОВА
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Такие объявления появились во всех магазинах сети.Такие объявления появились во всех магазинах сети.Фото: Александр МАКАРОВ
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В условиях эпидемии коронавируса пожилым кировчанам, находящимся в группе риска, лучше лишний раз не выходить из дома. Каждая организация заботится о них по-своему. Одна из федеральных торговых сетей вывесила объявление о специальных часах посещения для пенсионеров - понедельник и четверг до 10 утра.

Администрация просит остальные категории граждан в эти дни и в это время по минимуму ходить в магазины сети, чтобы «пожилые люди могли спокойно и без дополнительного риска для своего здоровья приобрести товары первой необходимости».

Аналогичные меры принимают сейчас все организации города. К примеру, «Водоканал» вводит оплату услуг компании и передачи показаний с помощью сайта. Многие вовсе закрывают свои двери для посетителей - так поступила кировская администрация. А в преддверии нерабочей недели практически все городские организации и ведомства ограничивают личные встречи с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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