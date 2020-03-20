2020-03-20T17:59:41+03:00
Общество

Никаких личных встреч: из-за коронавируса мэрию Кирова закрывают для горожан

Все свои жалобы жители города могут отправить по почте или через сайт
Александр МАКАРОВ
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Администрация временно закрылась от горожанАдминистрация временно закрылась от горожанФото: Валентина РОГАЧЕВА
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23 марта мэрия временно прекратит личные приемы граждан. Кроме того, на входе в здание усилят пропускной режим. На такие меры администрацию побудила «санитарно-эпидемиологическая ситуация» в городе.

Для отправки своих жалоб или предложений кировчан просят воспользоваться «Интернет-приемной» на сайте мэрии, либо отправить их по обычной почте. Также в вестибюле администрации есть ящик для корреспонденции. Свое обращение в бумажном виде горожане могут отнести прямо туда.

Подобные ограничения введут во всех четырех теруправлениях города Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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