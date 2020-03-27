Нерабочая неделя в Кирове: областные МФЦ временно прекращают обслуживать население
Кировские МФЦ временно приостанавливают свою работу. Для профилактики распространения коронавируса очная работа центров «Мои Документы» прекращается с 30 марта по 3 апреля текущего года.
Колл-центр МФЦ продолжит принимать звонки и консультировать кировчан. По телефону также можно будет перенести предварительную запись на получение госуслуг в центрах. С заявителями, которые оставляли свой номер телефона, операторы свяжутся сами.
Единый номер колл-центра: 8 (800) 707-43-43. График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:00.
Кроме того, все услуги можно получить через единый портал госуслуг. Вопросы по работе на их сайте можно задать по телефону: 8 (800) 100-70-10.
ИСТОЧНИК KP.RU