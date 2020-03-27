Нерабочая неделя в Кирове: областные МФЦ временно прекращают обслуживать население

27 Март 2020 2020-03-27T14:12:59+03:00

С 30 марта по 3 апреля 2020 года консультации будут проводить удаленно

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Кировские МФЦ временно приостанавливают свою работу. Для профилактики распространения коронавируса очная работа центров «Мои Документы» прекращается с 30 марта по 3 апреля текущего года.

Колл-центр МФЦ продолжит принимать звонки и консультировать кировчан. По телефону также можно будет перенести предварительную запись на получение госуслуг в центрах. С заявителями, которые оставляли свой номер телефона, операторы свяжутся сами.

Единый номер колл-центра: 8 (800) 707-43-43. График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:00.

Кроме того, все услуги можно получить через единый портал госуслуг. Вопросы по работе на их сайте можно задать по телефону: 8 (800) 100-70-10.

ИСТОЧНИК KP.RU