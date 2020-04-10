Коронавирус в Кирове: первый пациент, подключенный к аппарату ИВЛ

10 Апр 2020 2020-04-10T13:12:26+03:00

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В Кировской области зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом. Сегодня, 9 апреля, из референсной лаборатории пришло подтверждение диагноза у еще одного кировчанина. До этого он находился на обследовании в городской инфекционной больнице.

Также тест-система выявила еще 10 подозрений на коронавирус. Среди них - двое человек, вернувшихся из Москвы и 80-летняя пенсионерка, ехавшая в Пермь. Остальные - контактные лица, уже находившиеся в инфекционном госпитале.

80-летняя женщина стала первым «тяжелым» пациентом. Она направлялась домой, в Пермь, после операции, однако в поезде ей стало плохо, она потеряла сознание. В Кирове для пенсионерки вызвали бригаду скорой помощи, которая обнаружила признаки коронавирусной инфекции. Женщину госпитализировали в городскую инфекционную больницу. Тест-система показала положительный результат.

Сейчас пенсионерка находится в тяжелом состоянии, ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Остальные пассажиры поезда продолжили следование к месту назначения. Сейчас Роспотребнадзор устанавливает контактных лиц пенсионерки. С женщиной была сопровождающая - ее дочь. У нее тест-система показала отрицательный результат.

Таким образом, в городской инфекционной больнице сейчас находится 84 пациента. Среди них 20 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 21 с подозрением на него. Все остальные - контактные лица и кировчане, вернувшиеся из-за границы с признаками ОРВИ. Пациенты получают необходимое лечение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU