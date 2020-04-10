2020-04-09T21:51:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 10 апреля 2020 года: число зараженных выросло до 28

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на 10 апреля
Карина Нагисова
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За последние сутки в Кировской области зафиксировали 8 случаев заражения коронавирусом.За последние сутки в Кировской области зафиксировали 8 случаев заражения коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По информации на пятницу, 10 апреля 2020 года, в Кировской области зафиксировали 28 случаев заражения коронавирусом. Из них восемь пациентов уже выздоровели и выписались. Речь идет о «нулевой пациентке» с супругом, четырех кировчанах, которые ехали с ними в одном поезде и молодом человеке, вернувшемся из Швейцарии. Восьмого по счету пациента выписали 6 апреля.

Но вчера, 9 апреля 2020 года, из референсной лаборатории пришло подтверждение восьми случаев заражения. Анализы у пациентов брали в разное время. Результаты пришли одновременно.

Помимо этого, в Кировской области выявили еще одно подозрение на коронавирус. Анализы пациента уже отправлены в лабораторию. Новых случаев подтверждения диагноза на сегодняшний день нет.

Сейчас в городской инфекционной больнице находятся 78 пациентов. Среди них 20 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 12 «подозреваемых», ожидающих результатов анализов, включая случай, выявленный в ходе мониторинга лиц, входящих в группу риска. Остальные - контактные лица и пациенты с ОРВИ, вернувшиеся с эпидемиологически неблагоприятных территорий. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное.

Для приема заразившихся коронавирусом в регионе продолжают готовить дополнительные корпуса. С 3 апреля на базе кожвендиспансера развернули госпиталь на 80 мест. В нем разместили реанимационные койки, аппараты ИВЛ, дыхательную и следящую аппаратуру.

Также в Оричевском районе есть обсерватор на 50 лиц, контактных с зараженными. Сейчас там находится 18 человек.

Для пациентов, которые находятся на домашнем карантине, перепрофилировали паллиативное отделение городской больницы №5. Там будут оказывать необходимую помощь взрослым и детям, вернувшимся из других стран или контактировавшим с зараженными коронавирусом.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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