Коронавирус в Кировской области: меры профилактики для работодателей

8 Апр 2020 2020-04-08T11:00:53+03:00

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Для кировских работодателей утвердили порядок соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Соответствующее распоряжение опубликовал региональный Минздрав.

Так, все работодатели должны обеспечить сотрудников антисептиками либо дезинфицирующими салфетками для рук. Обязательно измерение температуры тела трудящихся во время прихода на работу и в течение дня. В случае выявления симптомов инфекционного заболевания необходимо перевести сотрудника в отдельное помещение и вызвать скорую помощь.

Каждые два часа необходимо дезинфицировать помещения. По возможности нужно максимально вывести работников на «удаленку». На все корпоративные мероприятия, разумеется, необходимо наложить запрет, как и на отправление сотрудников в командировки. Также работодатели должны контролировать, насколько работники, вернувшиеся из других стран и городов, где зафиксированы вспышки коронавируса, соблюдают режим самоизоляции.

Более подробно со всеми требованиями можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU