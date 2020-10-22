В Кирове начались испытания новой вакцины от коронавируса

Вакцину ввели 70 жителям города с идеальным состоянием здоровья в возрасте от 20 до 47 лет. Фото: kirovreg.ru

Кировчанам ввели новый препарат от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Вакцину ввели 70 жителям города с идеальным состоянием здоровья в возрасте от 20 до 47 лет. Среди них есть студенты, медицинские работники, продавцы, менеджеры и сотрудники транспортных компаний. Сейчас они находятся в клинике Кировского медицинского университета под наблюдением медиков.

- Страха я не испытываю, скорее, мне любопытно, что из этого получится, - рассказал один из добровольцев. - Принимая участие в испытаниях новой вакцины, я хочу принести пользу обществу.

Напомним, препарат от коронавируса разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Испытания новой вакцины стартовали в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге.

Ранее мы уже писали о предстоящих клинических исследованиях в Кирове.