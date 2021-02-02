Массовая вакцинация от COVID-19 в Кировской области: за сутки привились 5200 жителей региона

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов рассказал о ходе массовой вакцинации в регионе. Фото: Михаил Пентин

С понедельника в Кировской области началась общая вакцинация от коронавируса. На данный момент в регион поступило всего 22754 дозы препарата. Ожидается, что в ближайшее время в регион поступит еще 3600 доз. Как сообщил во время пресс-конференции первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, лекарство распределено по 96 прививочным пунктам.

На утро вторника, 2 февраля, прививки от коронавируса сделали уже 5200 кировчан. Через три недели им предстоит второй этап вакцинации.

На прививку принимают в первую очередь работникам медицинской, образовательной и социальной сферы, сотрудникам учреждений, часто контактирующим с большим количеством людей, а также кировчанам старше 55 лет и имеющим хронические заболевания. В школах и больницах организуют мобильные пункты вакцинации, между ними распределят 5000 доз вакцины.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Курдюмов заявил, что после вакцинации серьезных осложнений у привившихся не зарегистрировали. Также стоит отметить, что даже после прививки кировчанам необходимо соблюдать все меры эпидемиологической безопасности. Дело в том, что в течение нескольких недель после вакцинации, пока в организме еще не сформировался иммунитет к COVID-19, возможность заболеть все еще существует.

Привиться может любой человек старше 18 лет без противопоказаний к вакцине:

- гиперчувствительность к компонентам вакцины;

- тяжелые аллергические реакции;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

- обострение хронических заболеваний;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

В группу риска могут попасть пациенты с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями, поскольку влияние вакцины на организм таких заболевших мало изучено.

Напомним, записаться на прививку можно по единому номеру 122, на портале Госуслуг или через сервис «Электронная регистратура».

ПАМЯТКА ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБИРАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

1. В течение трех дней после прививки рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать сауну или баню. Также стоит воздержаться от алкоголя и избегать чрезмерных физических нагрузок. Если место вакцинации покраснеет, отечет или будет болеть, можно принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела - нестероидные противовоспалительные.

2. В первые-вторые сутки после вакцинации могут проявляться озноб, повышение температуры тела, недомогание, головная боль, боли в суставах и мышцах, повышенная утомляемость. Возможны в редких случаях тошнота, снижение аппетита, проблемы с пищеварением, развитие аллергических реакций.