2020-04-16T15:07:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кирове готов новый дополнительный инфекционный госпиталь

Стационар расположился в одном из корпусов детского санатория
Анастасия РОМАНОВА
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Дополнительный инфекционный стационар сможет принять 120 пациентов в случае необходимости. Фото: скриншот с видео vk.com/gubernator_vasilievДополнительный инфекционный стационар сможет принять 120 пациентов в случае необходимости. Фото: скриншот с видео vk.com/gubernator_vasiliev
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В Кировской области продолжают развертывать инфекционные госпитали для приема больных коронавирусом. Напомним, с 3 апреля первый из дополнительных госпиталей развернулся на базе городского кожвендиспансера. Также для пациентов, находящихся на домашнем карантине, перепрофилировали паллиативное отделение горбольницы №5. На сегодняшний день подготовлен еще один - на базе одного из корпусов Талицкого детского санатория. Информация об этом появилась на странице губернатора региона Игоря Васильева.

В короткие сроки, по словам главы области, в новом госпитале оборудовали палаты для пациентов и диагностические кабинеты, в которых есть оборудование для проведения ЭКГ, УЗИ и рентгена. Также в клинике оснастили реанимационное отделение. В стационаре есть аппараты ИВЛ, мониторы для слежения за пациентами, аппараты компьютерной радиографии и ультразвуковой диагностики.

Дополнительный инфекционный госпиталь сможет принять 120 пациентов в случае необходимости. Сейчас там проходит обучение врачей и медсестер, которые будут работать в этой клинике. Проживать персонал будет в соседнем корпусе.

Помимо этой информации, губернатор региона обратился к кировчанам с убедительной просьбой соблюдать введенный в области режим самоизоляции, подчеркнув, что в особенности это касается людей пожилого возраста. Напомним, нынешней ночью, с 15 на 16 апреля, в кировской инфекционной больнице скончались 80-летняя и 86-летняя женщины, зараженные коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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