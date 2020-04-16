2020-04-15T21:50:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 16 апреля 2020 года: 86 случаев заражени

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 16 апреля
Анастасия РОМАНОВА
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Анализы пациентов больше не будут отправлять в референсную лабораторию.Анализы пациентов больше не будут отправлять в референсную лабораторию.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним данным, на 16 апреля 2020 года в Кировской области зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом. Девять пациентов из них уже вылечились и выписались из больницы.

Анализы пациентов больше не будут отправлять в референсную лабораторию. По заключению главного санитарного врача РФ, с 14 апреля текущего года все исследования на коронавирус, сделанные местными Центрами гигиены и эпидемиологии, считаются подтвержденными, и отправлять их в лабораторию нет необходимости.

Сейчас в кировской инфекционной больнице лежат 55 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 22 человека с положительной тест-системой. Контактные лица и пациенты с ОРВИ, вернувшиеся из эпидемиологически неблагоприятных регионов, также находятся в госпитале.

13 апреля оперштаб и Роспотребнадзор по Кировской области приняли решение рекомендовать всем кировчанам, возвращающимся домой, уходить на двухнедельную самоизоляцию. Для приезжих из Москвы, Санкт-Петербурга и из-за границы это правило является обязательным, для вернувшихся из других регионов России носит рекомендательный характер. Однако всем возвращающимся будут делать тест на коронавирус. У приезжих с признаками ОРВИ мазок будут брать дважды - на первые и одиннадцатые сутки после возвращения. Тех же, кто вернулся внешне здоровым, будут держать под домашним медицинским наблюдением и также брать мазок, но лишь единожды - на 11 сутки.

Работодателей также просят не допускать на рабочее место сотрудников, вернувшихся из командировок.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев предоставил статистику, согласно которой большинство зараженных кировчан - люди трудоспособного возраста. Так, 58 из 72 инфицированных - жители в возрасте от 18 до 64 лет. Еще по 7 заболевших - несовершеннолетние и кировчане от 65 лет и старше. В связи с этим работодателей просят строго следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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