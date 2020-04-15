2020-04-15T15:45:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: большинство инфицированных - люди трудоспособного возраста

Согласно статистике, 58 случаев заражения из 72 - люди от 18 до 64 лет
Анастасия РОМАНОВА
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На сегодняшний день в регионе зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом.На сегодняшний день в регионе зафиксировано 86 случаев заражения коронавирусом.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Большинство кировчан, заболевших коронавирусом - люди трудоспособного возраста. Статистику привел министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Вчера, 14 апреля 2020 года, в Кировской области выявили 72 случая заражения коронавирусом. При анализе выяснилось, что большинство заболевших - люди среднего возраста. А именно, из 72 случаев заражения:

- 58 случаев - кировчане от 18 до 64 лет;

- 7 случаев - кировчане от 65 лет и старше;

- 7 случаев - несовершеннолетние.

Поскольку большинство заразившихся - люди трудоспособного возраста, кировских работодателей призывают строго следить за мерами санитарно-эпидемиологического контроля на предприятиях. В их число входит запрет на командировки и недопуск на рабочее место сотрудников, вернувшихся в Кировскую область из-за границы или из других регионов России.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также других регионов России. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни. Также самоизолироваться на две недели рекомендуется всем приезжим из других регионов России.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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