В Кирове за нарушение карантина оштрафовали 70 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T16:36:47+03:00

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В Кирове полицейские усилили патрулирование улиц города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Несмотря на действующий режим самоизоляции многие горожане выходят на прогулки семьями. Так, утром 14 апреля «Яндекс. Карты» зафиксировали низкий уровень самоизоляции в Кирове. На счетчике в 10 утра высвечивалось значение 2,4 балла. Столь низкий показатель означает большое количество людей на улицах.

- В последние дни мы наблюдаем достаточно много отдыхающих в парках и скверах. В основном это люди старшего возраста и подростки, - сообщил заместитель начальника теруправления по Первомайскому району Сергей Решетников.- Некоторые горожане выходят на прогулки семьями.

Сегодня, 15 апреля, полицейские провели рейд в Гагаринском парке, Александровском саду и на набережной Грина. Стражи правопорядка беседовали с каждым отдыхающим и вручали памятку о соблюдении режима самоизоляции. Помимо этого, с сегодняшнего дня в парках появятся специальные контрольные посты.

-Если фиксируется явное нарушение карантина, мы составляем протокол - рассказал начальник отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Кирову Илья Ульянов. – С момента введения карантинных мер в Кирове было составлено 70 протоколов об административном правонарушении.

Напомним, что в период всеобщей самоизоляции горожанам рекомендовали находится дома. Выходить на улицу можно только при крайней необходимости: на работу, в магазин и выгулять домашнее животное.

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ИСТОЧНИК KP.RU