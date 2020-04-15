2020-04-15T16:36:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кирове за нарушение карантина оштрафовали 70 человек

Полицейские усилили патрулирование улиц города
Виктор Карпов
Поделиться:
Полицейские усилили патрулирование улиц города. Фото: admkirov.ruПолицейские усилили патрулирование улиц города. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

В Кирове полицейские усилили патрулирование улиц города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Несмотря на действующий режим самоизоляции многие горожане выходят на прогулки семьями. Так, утром 14 апреля «Яндекс. Карты» зафиксировали низкий уровень самоизоляции в Кирове. На счетчике в 10 утра высвечивалось значение 2,4 балла. Столь низкий показатель означает большое количество людей на улицах.

- В последние дни мы наблюдаем достаточно много отдыхающих в парках и скверах. В основном это люди старшего возраста и подростки, - сообщил заместитель начальника теруправления по Первомайскому району Сергей Решетников.- Некоторые горожане выходят на прогулки семьями.

Сегодня, 15 апреля, полицейские провели рейд в Гагаринском парке, Александровском саду и на набережной Грина. Стражи правопорядка беседовали с каждым отдыхающим и вручали памятку о соблюдении режима самоизоляции. Помимо этого, с сегодняшнего дня в парках появятся специальные контрольные посты.

-Если фиксируется явное нарушение карантина, мы составляем протокол - рассказал начальник отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Кирову Илья Ульянов. – С момента введения карантинных мер в Кирове было составлено 70 протоколов об административном правонарушении.

Напомним, что в период всеобщей самоизоляции горожанам рекомендовали находится дома. Выходить на улицу можно только при крайней необходимости: на работу, в магазин и выгулять домашнее животное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове за нарушение карантина оштрафовали 70 человек
Коронавирус в Кирове: большинство инфицированных - люди трудоспособного возраста
В Кировской области регоператор «Куприт» незаконно начислял плату за вывоз мусора
Кировские верующие не попадут в храмы и монастыри на Пасху
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink 17 апреля
В Кировской области разыскивают 81-летнего пенсионера
Пьяный 18-летний кировчанин на «двенадцатой» протаранил опору ЛЭП
Коронавирус в Кирове: анализы пациентов больше не будут отправлять на подтверждение
С четверга в Кирове ожидаются проливные дожди
Коронавирус в Кирове: организации областного центра получили 500 литров дезсредств
Кировские улицы начали прибирать к майским праздникам
В Кирове в День Победы пройдет традиционный парад
В Кировской области федеральные торговые сети незаконно повышают цены на продукты
Неравнодушные кировчане спасли неходячего лебедя
В парках увеличилось количество гуляющих горожан
«Родина» договорилась о контрактах с Никитой Белошицким и Никитой Меньшиковым
Коронавирус в Кировской области: сотрудников отправляют в отпуска за свой счет
Кировчанин может заплатить 200 тысяч рублей за то, что пнул инспектора ДПС
Мошенник, представившись работодателем, обманул кировчанина на 20 тысяч рублей
На трех кировских маршрутах уменьшили цену за проезд