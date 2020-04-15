Кировчан, вернувшихся из других регионов страны, будут проверять на коронавирус

15 Апр 2020 2020-04-15T18:44:15+03:00

У приезжих с признаками ОРВИ будут брать мазок на первые и 11 сутки после возвращения

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С 13 апреля 2020 года всем кировчанам, возвращающимся домой, рекомендовали уйти на двухнедельную самоизоляцию в стенах родной квартиры - вне зависимости от того, откуда они приехали. Также им будут делать тест на коронавирус. Об этом сообщили в группе «Коронавирус. Оперштаб Кировской области».

Если кировчанин вернулся из поездки с признаками ОРВИ - у него берут два мазка на новую инфекцию, на первые и на одиннадцатые сутки. При необходимости человека госпитализируют. Если же все проходит спокойно, за ним устанавливают медицинское наблюдение на дому. Мазок у пациента также берут, но лишь на 11 сутки.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, с 14 апреля тесты на коронавирус не нужно отправлять в референсную лабораторию. Все исследования, проведенные в местных Центрах гигиены и эпидемиологии, считаются подтвержденными.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также других регионов России. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни. Также самоизолироваться на две недели рекомендуется всем приезжим из других регионов России.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU