Коронавирус в Кирове: 96 врачей заразились за весь период наблюдения болезни

16 Июль 2020 2020-07-16T12:20:08+03:00

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Коронавирус не щадит никого - в том числе тех, кто спасает от него наши жизни. С начала появления болезни в Кировской области новая инфекция поразила 96 врачей. Такие цифры сообщили нам в областном Минздраве.

В случае, если у врача во время рабочей смены обнаружился коронавирус, его на месте никто не оставляет. Заболевшего немедленно госпитализируют, а с контактными проводят профилактическую работу. Помещение, в котором работал заразившийся, дезинфицируют. Сейчас, по данным Минздрава, все медучреждения города работают в штатном режиме, с усиленным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Ни одна больница не закрыта на карантин.

Напомним, на сегодняшний день, 16 июля, в Кировской области зарегистрировано 5050 случаев заражения, включая бессимптомных больных. Выздоровели 3208 человек. Умер 51 пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU