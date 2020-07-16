Коронавирус в Кирове, последние новости на 16 июля 2020 года: вспышка коронавируса в детском лагере

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кировской области выявили 57 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписаны 33 человека. Не обошлось без летальных исходов: позавчера в инфекционном госпитале скончалась 82-летняя кировчанка, ставшая пятидесятой жертвой болезни.

Таким образом, на 16 июля зарегистрировали 4994 случая заражения, включая бессимптомных больных. Выздоровели 3143 человека. Умерли 50 пациентов.

Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных больницах находятся 1058 пациентов с пневмонией. 30 человек находятся в реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Восемь из них подключены к аппарату ИВЛ.

В детском лагере «Юность» произошла вспышка коронавируса - 35 детей заразились новой инфекцией, об этом сообщили нам в региональном Роспотребнадзоре. Началось все с ребенка, которого госпитализировали с признаками ОРВИ и положительным тестом 14 июля. Смена продолжилась, однако выяснилось, что дети подхватили вирус, став его бессимптомными носителями. В учреждении проводят внеплановую проверку, детей увезли на «скорой».

В Кировской области все еще действуют ограничения, распространяющиеся на работу некоторых организаций. Так, сауны, бани, солярии, кинотеатры и детские РЦ закрыты до 24 июля - правительство области вновь отодвинуло срок возобновления их работы. Взамен этого открыли пляжи и парки отдыха. Однако на их территориях на аттракционах не покататься и в бассейнах не поплавать. Кроме того, обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию. Масочный режим по-прежнему никто не отменял. Массовые мероприятия в регионе все еще под запретом.

На этом фоне закрылся «Юркин парк», решивший открыть двери для посетителей с 12 мая - когда правительство области вышло на первый этап снятия ограничений в регионе. Однако, согласно требованиям Роспотребнадзора, их работа все еще не была дозволена. И 13 июля развлекательному комплексу пришлось закрыться снова.

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