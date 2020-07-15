2020-07-15T17:09:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В кировском детском лагере произошла вспышка коронавируса: заразились 35 детей

Теперь в учреждении проводят внеплановую проверку
Ангелина Табрисова
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35 заболевших детей вывезли из лагеря. Фото: pixabay.com35 заболевших детей вывезли из лагеря. Фото: pixabay.com
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В детском лагере «Юность» 35 детей заразились коронавирусом. Информацию сообщили в Роспотребнадзоре по Кировской области.

Напомним, на днях в этом лагере выявили одного ребенка с признаками ОРВИ. Тест на коронавирус показал положительный результат. Малыша госпитализировали, у персонала и оставшихся детей взяли мазки на инфекцию. Теперь оказалось, что болезнь все-таки успела распространиться.

Как прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе областного Роспотребнадзора, детей забрали из лагеря на «скорой». Дети здоровы, однако их тесты показали положительный результат. Сейчас ведомство проводит внеплановую проверку в учреждении и устанавливает контактных лиц. Расследования случая заболевания в лагере продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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