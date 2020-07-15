В кировском детском лагере произошла вспышка коронавируса: заразились 35 детей
В детском лагере «Юность» 35 детей заразились коронавирусом. Информацию сообщили в Роспотребнадзоре по Кировской области.
Напомним, на днях в этом лагере выявили одного ребенка с признаками ОРВИ. Тест на коронавирус показал положительный результат. Малыша госпитализировали, у персонала и оставшихся детей взяли мазки на инфекцию. Теперь оказалось, что болезнь все-таки успела распространиться.
Как прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе областного Роспотребнадзора, детей забрали из лагеря на «скорой». Дети здоровы, однако их тесты показали положительный результат. Сейчас ведомство проводит внеплановую проверку в учреждении и устанавливает контактных лиц. Расследования случая заболевания в лагере продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU