В кировском детском лагере произошла вспышка коронавируса: заразились 35 детей

15 Июль 2020 2020-07-15T17:09:56+03:00

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В детском лагере «Юность» 35 детей заразились коронавирусом. Информацию сообщили в Роспотребнадзоре по Кировской области.

Напомним, на днях в этом лагере выявили одного ребенка с признаками ОРВИ. Тест на коронавирус показал положительный результат. Малыша госпитализировали, у персонала и оставшихся детей взяли мазки на инфекцию. Теперь оказалось, что болезнь все-таки успела распространиться.

Как прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе областного Роспотребнадзора, детей забрали из лагеря на «скорой». Дети здоровы, однако их тесты показали положительный результат. Сейчас ведомство проводит внеплановую проверку в учреждении и устанавливает контактных лиц. Расследования случая заболевания в лагере продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU