В кировском детском лагере у ребенка обнаружили коронавирус

14 Июль 2020 2020-07-14T11:13:18+03:00

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В ряде областных СМИ прокатилось сообщение о том, что в одном из детских оздоровительных лагерей началась вспышка коронавирусной инфекции. Многие ссылаются на посты родителей в группе лагеря (сейчас стена в паблике полностью закрыта).

«Комсомолка» обратилась в правительство Кировской области, чтобы узнать, так ли это. В пресс-службе нам подтвердили: случай заболевания действительно был. Но название лагеря не сообщили.

- В настоящее время один ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19 и симптомами ОРВИ госпитализирован в инфекционную больницу, - сообщила наша собеседница.

Также в пресс-службе правительства добавили, что сейчас у всех, кто остался на территории лагеря, взяли мазки на коронавирус. За присутствующими круглосуточно наблюдают врачи. Смена продолжается.

Напомним, что, по заверению властей, всех работников и отдыхающих в детских оздоровительных лагерях Кировской области должны были перед сменой проверять на коронавирус. Тем не менее, у одного ребенка в смене все же нашли инфекцию. Будет ли теперь в лагере вспышка болезни - пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU