2020-07-16T10:12:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за вспышки коронавируса в кировском детском лагере завели уголовное дело

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего
Ангелина Табрисова
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35 детей заразились в детском лагере коронавирусом. Фото: pixabay.com35 детей заразились в детском лагере коронавирусом. Фото: pixabay.com
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Следственный комитет Кировской области завел уголовное дело из-за заболевания детей коронавирусом во время отдыха в детском лагере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, не так давно в местных СМИ и соцсетях появилось сообщение о том, что в кировском частном детском лагере ребенок заболел коронавирусом. 14 июля его увезли в инфекционную больницу с признаками ОРВИ и положительным тестом на новую инфекцию. А спустя два дня выяснилось, что дети успели подцепить вирус от заболевшего ребенка. 35 ребят стали бессимптомными носителями болезни. Из лагеря их увезли на скорой помощи.

Следственный комитет на основании результатов проверки завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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