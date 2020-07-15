Ослабление ограничений в Кирове: дату выхода на третий этап отодвинули вновь

15 Июль 2020 2020-07-15T09:30:14+03:00

Кировчане уже могут посидеть с друзьями в кафе. Главное - соблюдать все санитарные нормы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Дату снятия ограничений в Кировской области передвинули в очередной раз - на этот раз на полторы недели. Теперь горожанам придется подождать до 24 июля. Соответствующее постановление правительства области появится уже сегодня, 15 июля.

Напомним, на сегодняшний день в регионе запрещена работа кинотеатров, соляриев, саун, бань, ночных клубов и детских развлекательных центров. Сейчас кировчане могут сходить в библиотеку или музей, поплавать в бассейне или заняться спортом в фитнес-центре, а также сделать маникюр и подновить прическу. Главное - носить маску, соблюдать дистанцию и записываться на посещение заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU