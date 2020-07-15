2020-07-15T09:30:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Ослабление ограничений в Кирове: дату выхода на третий этап отодвинули вновь

Еще десять дней жителям региона придется обойтись без кино и баньки
Карина НАГИСОВА
Поделиться:
Кировчане уже могут посидеть с друзьями в кафе. Главное - соблюдать все санитарные нормы.Кировчане уже могут посидеть с друзьями в кафе. Главное - соблюдать все санитарные нормы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Дату снятия ограничений в Кировской области передвинули в очередной раз - на этот раз на полторы недели. Теперь горожанам придется подождать до 24 июля. Соответствующее постановление правительства области появится уже сегодня, 15 июля.

Напомним, на сегодняшний день в регионе запрещена работа кинотеатров, соляриев, саун, бань, ночных клубов и детских развлекательных центров. Сейчас кировчане могут сходить в библиотеку или музей, поплавать в бассейне или заняться спортом в фитнес-центре, а также сделать маникюр и подновить прическу. Главное - носить маску, соблюдать дистанцию и записываться на посещение заранее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24