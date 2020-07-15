Ослабление ограничений в Кирове: парки отдыха и пляжи наконец открыты
В Кировской области открываются пляжи и парки отдыха. Соответствующее постановление вышло на сайте правительства региона. Согласно ему, массовые мероприятия в регионе до сих пор запрещены, однако некоторые организации с 15 июля наконец могут возобновить свою работу. А именно - развлекательные тематические парки, парки отдыха и пляжи. Однако там целый ворох условий:
- соблюдение социальной дистанции (5 метров - за исключением членов одной семьи);
- непревышение предельного количества посетителей (1 человек на 25 квадратных метров);
- запрет на работу аттракционов и бассейнов на территории парка или пляжа;
- запрет на проведение игр, концертов, шоу и ярмарок;
- обязательное соблюдение всех правил профилактики коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU