2020-07-15T16:49:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Ослабление ограничений в Кирове: парки отдыха и пляжи наконец открыты

Однако аттракционы, бассейны и ярмарки в них по-прежнему под запретом
Карина Нагисова
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Пляжи и парки отдыха наконец доступны для кировчан.Пляжи и парки отдыха наконец доступны для кировчан.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Кировской области открываются пляжи и парки отдыха. Соответствующее постановление вышло на сайте правительства региона. Согласно ему, массовые мероприятия в регионе до сих пор запрещены, однако некоторые организации с 15 июля наконец могут возобновить свою работу. А именно - развлекательные тематические парки, парки отдыха и пляжи. Однако там целый ворох условий:

- соблюдение социальной дистанции (5 метров - за исключением членов одной семьи);

- непревышение предельного количества посетителей (1 человек на 25 квадратных метров);

- запрет на работу аттракционов и бассейнов на территории парка или пляжа;

- запрет на проведение игр, концертов, шоу и ярмарок;

- обязательное соблюдение всех правил профилактики коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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