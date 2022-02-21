Главные новости в Кирове с 14 по 20 февраля: отмена QR-кодов, прием беженцев из ДНР и ЛНР, требование дать Быкову 12 лет «строгача» и увольнение кондуктора за высадку ребенка

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 21 февраля, за окном пасмурно, без осадков, температура воздуха от -1 до -3 градусов, ветер до 13 м/с. Полный прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы с вами традиционно вспоминаем самые запомнившиеся события ушедшей.

ОТМЕНА QR-КОДОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пожалуй, это событие было самым обсуждаемым на неделе. Об отмене кодов в Кировской области объявил глава региона, и вступает это решение в силу именно сегодня, 21 февраля. Основаниями стали достижение коллективного иммунитета и выход на плато по заболеваемости коронавирусом. При этом власти уточняют: масочный режим никуда не исчезает, и контроль за его соблюдением только усилят после отмены QR-кодов, поскольку эпидемиологическая ситуация в наших краях остается довольно напряженной.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДНР И ЛНР

Наш регион сможет дать кров 500 выходцам из Донецкой и Луганской народных республик. Их прибытие в область ожидается 24 февраля. Эвакуированным обещают предоставить необходимую помощь - медицинскую, социальную, психологическую и другую. Кроме того, беженцы получат в Кирове рабочие места, а их дети - места в школах и детсадах. На данный момент идет подготовка пункта размещения.

ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ ПОСАДИТЬ БЫКОВА НА 12 ЛЕТ

Суд над бывшим главой Кирова продолжается до сих пор. На минувшей неделе состоялись прения двух сторон, защиты и обвинения. Прокурор запрашивает для Владимира Быкова наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 30 миллионов рублей. Ну и лишения права занимать госдолжности на несколько лет, конечно. Дадут или нет - узнаем уже весной.

Кратко напомним, что экс-главу нашего города обвиняют в многомиллионных растратах, взятках и мошенничестве. Подробности по делу Быкова можно прочитать здесь.

КОНДУКТОРА УВОЛИЛИ ПОСЛЕ ВЫСАДКИ РЕБЕНКА В ПРОМЗОНЕ

В начале января 2022 местные паблики и СМИ облетела история о школьнике, который уснул в автобусе, и проснулся уже на конечной остановке в промзоне, а экипаж просто высадил его и оставил в темноте и незнакомом месте. Ребенок кое-как связался с родителями и те, к счастью, нашли его здоровым и невредимым. После этого начались проверки на автотранспортном предприятии.

В работе организации нашли множество различных нарушений - к примеру, водитель в тот день работал больше 12 часов. И еще ряд других, не имеющих отношения к ситуации. В итоге доказать свою непричастность к ситуации экипаж не смог. Водителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Кондуктор же теперь ищет новое место работы.

КИРОВСКАЯ СТАТИСТИКА: ЦИФРЫ, ЦЕНЫ, ЗАРПЛАТЫ

На минувшей неделе было очень много волнующих и интересных тем: от зарплат до цен на отопление (которыми кировчане очень сильно возмущались). Приводим краткую выжимку:

- Кировская область оказалась на 63 месте из 85 субъектов РФ по качеству жизни. Такой же уровень наш регион взял и в 2020 году;

- Больше всего в Кировской области готовы платить водителю-экспедитору, главному бухгалтеру, мобильному фармацевту-провизору, менеджеру-оптовику и преподавателю английского языка. Конкретные цифры читайте здесь;

- В то же время в среднем работодатели готовы платить кировчанам не более 40 тысяч рублей - самый низкий уровень зарплаты в ПФО;

- Цены на отопление за январь 2022 года в сравнении с декабрем 2021 выросли на 23%;

- Стоимость проезда в общественном транспорте Кирова может измениться в марте. Причины - убыточность перевозчиков: цены на топливо и запчасти взлетели почти на 50% с 2020 года.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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