«Мы достигли коллективного иммунитета»: с 21 февраля в Кировской области отменяют QR-коды

Со следующего понедельника они уже не понадобятся кировчанам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области с 21 февраля отменяют действие QR-кодов. Об этом сообщил глава региона Игорь Васильев во время заседания оперштаба по коронавирусной инфекции.

По словам губернатора, на данный момент, несмотря на стабильно высокую заболеваемость, происходит «относительная стабилизация ситуации и мы можем говорить о выходе на «плато», роста не наблюдается». Кроме того, глава региона сообщил, что по состоянию на 17 февраля Кировская область достигла планового показателя коллективного иммунитета. По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 11 февраля он составлял 61%. Эти факторы и стали причинами отмены QR-кодов для кировчан.

Стоит отметить, что за последнее время система здравоохранения работала, что называется, на износ. Потоки пациентов в больницах, врачи, остающиеся на посту до последнего пациента, развернутые колл-центры... За этот период удалось упростить процедуру оформления больничного листа, как сообщает губернатор. Кроме того, в конце января некоторые больницы перепрофилировали под прием пациентов только с симптомами COVID-19 и ОРВИ, а другие, напротив - только под прием пациентов без каких-либо симптомов болезни.

Игорь Васильев поблагодарил «все медицинское сообщество, службу первичного звена, а также всех, кто продолжал оказывать помощь пациентам по другим профилям заболеваний» и добавил, что больницы смогли справиться с потоком болеющих. Он также отметил, что ситуация все еще остается непростой, и заявил, что контроль за соблюдением масочного режима усилится после отмены действия сертификатов.

Напомним, что эпопея с QR-кодами началась 25 октября: именно тогда их ввели в действие на территории Кировской области. Получить их можно было после вакцинации от коронавируса либо переболев им. Без них для кировчан были недоступны развлекательные заведения, общепит, кинотеатры, музеи и библиотеки и другие места. Позднее к ним добавились магазины непродовольственных товаров. Изначально планировалось ввести коды только на ноябрьские выходные, до 7 ноября, однако позже сроки продлили.

А совсем недавно правительство области объявило, что свой код могут получить и переболевшие бессимптомно, сдав тест на антитела в любой сертифицированной лаборатории. Теперь уже, судя по всему, незачем.