QR-коды в Кировской области: как работают, где взять и куда без них нельзя

Без QR-кода кировчан не пустят в большинство общественных мест города. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 25 октября 2021 года в Кировской области ввели в действие систему QR-кодов. До 7 ноября без них нельзя будет пройти в большинство общественных мест региона. Разбираемся, куда именно не попасть без кода, как это все работает и где его, собственно, взять.

КУДА НЕ ЗАЙТИ БЕЗ КОДА

22 октября вышло постановление регионального правительства. Согласно ему, без QR-кодов кировчанам и гостям города недоступны:

- музеи, библиотеки, архивы;

- парки отдыха, а также развлекательные и тематические, в том числе расположенные на открытом воздухе;

- кинотеатры (кинозалы), цирки, театры и различные концерты;

- официальные спортивные соревнования;

- дворцы и дома культуры и народного творчества, танцевальные, художественные, театральные студии (школы, кружки, классы), творческие мастерские и иные центры обучения - как для детей, так и для взрослых;

- тренинги и курсы для профессий и хобби, занятия для личностного роста;

- крытые катки;

- детские игровые комнаты и РЦ;

- развлекательные заведения;

- бани, сауны;

- фитнес-центры, бассейны, спортивные организации;

- косметические, массажные, спа-салоны и салоны красоты, солярии, парикмахерские;

- заведения общепита (кроме тех, что обеспечивают питание работников органов публичной власти и организаций, чья деятельность не приостановлена, а также тех, кто работает на вынос);

- мотели, хостелы;

- базы отдыха, санитарно-курортные организации;

- конференции, круглые столы, форумы.

Как сообщалось ранее, без QR-кода пустят только в продуктовый магазин, автобус/троллейбус и аптеку. Однако в них обязательно носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Меры контроля за этим усилены, по информации горадминистрации.

КАК РАБОТАЕТ И ГДЕ ВЗЯТЬ

QR-код можно получить после прохождения вакцинации. Собственно, именно о ней он и свидетельствует - что вы привиты от коронавируса. Он появляется в личном кабинете на сайте Госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги Стопкоронавирус» после того, как вы поставите второй компонент вакцины. Код также можно получить, если за последние полгода вы переболели коронавирусом.

Чтобы пойти с ним куда-либо, необходимо захватить с собой QR-код, в распечатанном виде либо на экране телефона, а также документ, удостоверяющий личность. Код нужно предъявить на входе в учреждение, которое вы хотите посетить. По сообщению мэрии, эти правила не распространяются на кировчан младше 18 лет.

P.S.

Все больше и больше кировчан возмущаются из-за введения QR-кодов - мы, мол, не вещи, чтоб нас клеймить. QR-код, по сути - это матричный «код быстрого реагирования», который намного проще и быстрее считать. И это всего лишь еще один способ передачи информации о вас - а именно о том, что вы, и именно вы, прошли вакцинацию. Вы же не выбрасываете свой паспорт из-за того, что в нем содержатся ваши важные данные?..