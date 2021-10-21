В Кировской области с 25 октября вводят QR-коды для посещения общественных мест

Без QR-кода кировчане смогут находиться только в продуктовых магазинах, аптеках и общественном транспорте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области вводятся QR-коды на посещение общественных мест. Решение приняли в ходе встречи властей региона и предпринимателей.

Коды введут в действие с понедельника, 25 октября, по 7 ноября. С ними кировчане смогут попасть на следующие объекты:

- салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и иные, где оказываются услуги, требующие очное присутствие;

- досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с личным присутствием;

- получить предоставление услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового скопления людей, проведение групповых занятий в фитнес-центрах;

- ночные клубы, кафе, рестораны, фуд-корты, кинотеатры, бассейны, детские игровые комнаты.

Транспорт, продуктовые магазины и аптеки можно посещать без QR-кода, но только в маске и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме того, в Кировской области будут введена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября. Какие предприятия будут продолжать функционировать в эти дни, а какие нет - еще неизвестно. Решение примут на заседании оперштаба 25 октября.