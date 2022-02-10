Кировчане, бессимптомно переболевшие коронавирусом, могут получить QR-код

Код можно получить после сдачи анализов на антитела в любой лицензированной лаборатории.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Областной Минздрав сообщает, что с 21 февраля код можно получить при наличии антител в организме, причем при любом их количестве. Чтобы получить его, необходимо сделать следующее:
1. Сдать анализ на антитела в любой лицензированной лаборатории. Результаты они передадут в федеральную систему, а после на «Госуслуги», самостоятельно.
2. Если результаты анализа покажут наличие антител, подайте заявление на получение сертификата. В течение трех дней он появится в личном кабинете на портале Госуслуг.
Сертификат по антителам выдается на полгода. Стоит учесть, что он единоразовый.
Если с формированием заявления возникли проблемы, кировчане могут обратиться в МФЦ. Если в личном кабинете не появятся результаты анализов - в лабораторию, где проходило исследование.