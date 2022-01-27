В Кирове с 28 января 2022 года меняется порядок работы взрослых поликлиник

Часть поликлиник будет принимать только пациентов без респираторных жалоб, а другая часть - наоборот, только с ними. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове с 28 января меняется порядок работы взрослых поликлиник. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе. Информацию сообщает региональное правительство.

Так, ряд поликлиник будет принимать только пациентов с коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Кировчанам с иными заболеваниями придется направляться в другие поликлиники своего района. Куда и кому бежать - смотрите в конце статьи: в ней приведены схемы по каждому учреждению.

Поликлиники, перепрофилированные под ОРВИ и коронавирус, отмечены в ней красным цветом. Что в них будут делать:

- проводить первичный осмотр пациентов с симптомами респираторных вирусных заболеваний и установленным диагнозом COVID-19;

- назначать лабораторные и рентгенологические исследования;

- выписывать лекарства;

- проводить динамическое наблюдение пациентов.

Остальные подразделения отмечены на схеме зеленым цветом. Что будет в них:

- оказание неотложную помощь пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями;

- прием специалистами узкого профиля;

- работа пунктов вакцинации и процедурных кабинетов;

- выписка льготных рецептов.

Проведение диспансеризации и профилактических осмотров временно приостановят. Пациентам, ранее записанным к врачу, сообщат об изменении приема медработниками.

В штатном режиме продолжают работать:

- Детский клинический консультативно-диагностический центр;

- центральные районные больницы;

- специализированные медорганизации Кирова;

- стационары.

В Кирове также увеличили количество бригад скорой медицинской и неотложной помощи. Последние работают при всех медорганизациях с 8 до 22 часов, в том числе по выходным. Число диспетчеров по приему вызовов и операторов колл-центров в поликлиниках также выросло.

Посмотреть список поликлиник и их новый прием пациентов можно на картинках ниже. Перед посещением кировчан просят записаться на прием.

Фото: kirovreg.ru

Фото: kirovreg.ru

Фото: kirovreg.ru

Фото: kirovreg.ru

Фото: kirovreg.ru

Фото: kirovreg.ru

Фото: kirovreg.ru