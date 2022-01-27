За сутки медицинские работники в Кировской области обслуживают около 1200 вызовов на дом

В поликлиниках кировские врачи принимают более чем по три тысячи человек ежедневно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области продолжается рост заболеваемости не только COVID-19, но и ОРВИ и гриппом. В связи с этим работники поликлиник столкнулись с колоссальной нагрузкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра здравоохранения Андрея Черняева, в настоящее время мобилизованы все возможные ресурсы. Ежедневно решается вопрос об усилении участковой службы медицинскими кадрами. Кроме того, для ответов гражданам в call-центры на прием вызовов дополнительно привлекают операторов. Бригады неотложной помощи работают до поздней ночи.

Напомним, что по информации сотрудников регионального Роспотребнадзора, только за прошедшую неделю за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа обратились более 10,5 тысяч человек.

Эпидпорог значительно превышен среди всех возрастных групп. Однако самый большой рост на 60% зафиксирован среди детей от 7 до 14 и от 3 до 6 лет.

По официальным данным, за сутки педиатры обслуживают около 1200 вызовов на дом. Более трех тысяч пациентов принимают в поликлиниках по месту жительства. Возросла также заболеваемость коронавирусом среди детей.

На сегодняшний день опасной инфекцией заражены свыше 1,2 тысячи маленьких кировчан. Еще около 2,5 тысяч находятся под наблюдением как контактные лица.

Лабораторные исследования показали, что в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А, cезонные Аденовирусы, а также несколько штаммов COVID-19, включая «омикрон». На «африканский» коронавирус приходится уже добрая половина из числа всех заболевших.

Главный врач Детского диагностического центра Мария Савинова напомнила о том, что взрослым и детям необходимо носить маски, обрабатывать руки антисептиками и, по возможности, отказаться от посещения общественных мест. Также врач подчеркнула, что каждый вызов не останется без внимания и будет обслужен.

Врачи просят кировчан отнестись с пониманием к вынужденным ожиданиям медицинской помощи, а также беречь себя и здоровье окружающих.