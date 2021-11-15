Магазины, ателье, автосалоны: куда кировчан не пустят без QR-кода с 22 ноября

Без QR-кода кировчанам будет недоступно большинство общественных мест города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области с 22 ноября расширят список мест, для посещения которых потребуется QR-код. Перечень утвердило региональное правительство, сообщает оперштаб. Изменения уже внесены в соответствующее постановление.

КУДА НЕЛЬЗЯ БЕЗ КОДА?

Итак, с 22 ноября 2021 года без QR-кода нельзя будет посетить следующие магазины:

- стройматериалов и инструментов;

- мебельные;

- автозапчастей;

- мобильной связи;

- ювелирные;

- кожаной одежды, меховых изделий;

- спортивные;

- туристические и рыболовные;

- компьютерной техники;

- бытовой техники и электроники.

Кроме того, под запрет без QR-кода попадут:

- ателье;

- автосалоны, мотосалоны;

- автосервисы.

- органы государственной власти Кировской области, органы местного самоуправления и подведомственные организации и учреждения.

Напомним, что на данный момент без QR-кодов невозможно посетить:

- салоны красоты;

- предприятия общепита;

- организации сферы развлечения и отдыха;

- фитнес-клубы, бассейны и спортивные организации.

Некоторым организациям рекомендовали самостоятельно решить, необходимо ли предъявлять QR-код для посещения. Это:

- территориальные органы федеральных учреждений;

- финансово-кредитные организации;

- пенсионный фонд;

- организации высшего образования.

Отметим, что при проверке QR-кода данные указанного в нем человека будут сверять с информацией в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность.

А КУДА-НИБУДЬ МОЖНО БЕЗ НЕГО?

Можно. Это следующие организации и общественные места:

- медицинские и фармацевтические организации;

- школы и организации среднего профессионального образования - для учеников;

- МФЦ - для регистрации на Госуслугах и распечатки QR-кода;

- суды;

- ЗАГСы - для регистрация актов гражданского состояния;

- учреждения соцобслуживания (в случае предоставления социальных услуг в стационарной форме и срочной социальной помощи).

И ЕЩЕ ПАРА ИЗМЕНЕНИЙ

1. Власти разрешили кинотеатрам работать после 23 часов. Разумеется, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил.

2. С 16 ноября кировчане смогут распечатать и заверить сертификаты с QR-кодом в любом МФЦ, даже если они не зарегистрированы на портале Госуслуг.

3. Жителям отдаленных населенных пунктов сертификат смогут доставить по заявлению соцработники или фельдшеры. Это нововведение вступает в силу также с 16 ноября.