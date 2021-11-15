Магазины, ателье, автосалоны: куда кировчан не пустят без QR-кода с 22 ноября

Без QR-кода кировчанам будет недоступно большинство общественных мест города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировской области с 22 ноября расширят список мест, для посещения которых потребуется QR-код. Перечень утвердило региональное правительство, сообщает оперштаб. Изменения уже внесены в соответствующее постановление.
КУДА НЕЛЬЗЯ БЕЗ КОДА?
Итак, с 22 ноября 2021 года без QR-кода нельзя будет посетить следующие магазины:
- стройматериалов и инструментов;
- мебельные;
- автозапчастей;
- мобильной связи;
- ювелирные;
- кожаной одежды, меховых изделий;
- спортивные;
- туристические и рыболовные;
- компьютерной техники;
- бытовой техники и электроники.
Кроме того, под запрет без QR-кода попадут:
- ателье;
- автосалоны, мотосалоны;
- автосервисы.
- органы государственной власти Кировской области, органы местного самоуправления и подведомственные организации и учреждения.
Напомним, что на данный момент без QR-кодов невозможно посетить:
- салоны красоты;
- предприятия общепита;
- организации сферы развлечения и отдыха;
- фитнес-клубы, бассейны и спортивные организации.
Некоторым организациям рекомендовали самостоятельно решить, необходимо ли предъявлять QR-код для посещения. Это:
- территориальные органы федеральных учреждений;
- финансово-кредитные организации;
- пенсионный фонд;
- организации высшего образования.
Отметим, что при проверке QR-кода данные указанного в нем человека будут сверять с информацией в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность.
А КУДА-НИБУДЬ МОЖНО БЕЗ НЕГО?
Можно. Это следующие организации и общественные места:
- медицинские и фармацевтические организации;
- школы и организации среднего профессионального образования - для учеников;
- МФЦ - для регистрации на Госуслугах и распечатки QR-кода;
- суды;
- ЗАГСы - для регистрация актов гражданского состояния;
- учреждения соцобслуживания (в случае предоставления социальных услуг в стационарной форме и срочной социальной помощи).
И ЕЩЕ ПАРА ИЗМЕНЕНИЙ
1. Власти разрешили кинотеатрам работать после 23 часов. Разумеется, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил.
2. С 16 ноября кировчане смогут распечатать и заверить сертификаты с QR-кодом в любом МФЦ, даже если они не зарегистрированы на портале Госуслуг.
3. Жителям отдаленных населенных пунктов сертификат смогут доставить по заявлению соцработники или фельдшеры. Это нововведение вступает в силу также с 16 ноября.