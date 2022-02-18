В Кирове прошел суд над спасателями аквапарка, по вине которых утонул ребенок

Следователи собрали достаточную базу доказательств, детально исследовав место трагедии. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирове осудили двух инструкторов-спасателей аквапарка, по халатности которых погиб 11-летний мальчик. Виновных приговорили к ограничению свободы. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Следователи доказали вину осужденных. Установлено, что один спасатель аквапарка «Дружба» самовольно покинул свой пост при этом не предупредив старшего инструктора. Тот в свою очередь, зная о том, что подчиненный отлучился, никого не отправил ему на смену. В это время в бассейн зашел ребенок и, не умея плавать, утонул.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В отношении виновных проводилась следственная проверка. В результате суд приговорил инструктора-спасателя к полутора годам, а его непосредственного начальника к одному году и 10 месяцам ограничения свободы. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, что трагедия произошла 1 июля. По данным областной прокуратуры, ребенок находился без присмотра родителей и сотрудников заведения.