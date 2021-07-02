В Кирове в аквапарке «Дружба» во время купания погиб 11-летний ребенок

На месте происшествия работает следственная группа. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирове по факту гибели ребенка в аквапарке возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Трагедия произошла в четверг, 1 июля, в аквапарке «Дружба» на улице Грибоедова. Известно, что во время купания утонул 11-летний мальчик. По данным областной прокуратуры, ребенок находился без присмотра родителей и сотрудников заведения. На месте происшествия работает следственная группа - проведен осмотр, допрошены свидетели, изъяты видеозаписи и документация, назначены судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, по поручению главного прокурора Кировской области Андрея Оброка начата проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе нее будет дана оценка действиям сотрудников аквапарка.