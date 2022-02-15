Кировчане смогут доехать до Москвы в вагоне класса «люкс»

В каждом купе находится зона отдыха и жидкокристаллический телевизор. Фото: kirovreg.ru

С конца февраля в фирменном поезде № 31/32 «Вятка» сообщением Киров - Москва появится вагон класса «люкс». Об этом сообщили в областном правительстве.

Вагон состоит из 6 купе на 12 мест. Внутри находится комната отдыха и биотуалет. Кроме того, каждая секция оборудована системой охраны и контроля доступа, жидкокристаллическим телевизором, а также душевой установкой и отдельным шкафом для одежды и багажа.

Интерьер выполнен из современных и качественных материалов. Стоимость билетов и расписание фирменного поезда уточняйте на сайте ОАО «РЖД».