Кировская РСТ анализирует заявки перевозчиков на повышение платы за проезд

Действующие расценки установили два года назад. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области продолжается разбор ситуации с повышением тарифов на проезд в общественном транспорте. Сейчас РСТ анализирует поступившие от перевозчиков заявки. Об этом сообщает правительство региона.

Расчет тарифа производится из следующих критериев: зарплата персонала, стоимость топлива, смазочного масла, шин и запчасти для ремонта и обслуживания транспорта. То есть только необходимые расходы. Нынешние расценки установлены еще с 2020 года, и с тех пор многое поменялось: цены заметно взлетели. Топливо подорожало более чем на 20%, запчасти - на 30%, шины - на 50%.

В РСТ отмечают: убыточность предприятий приводит к тому, что некоторые из них отказываются работать в области. Экономические предпосылки к пересмотру тарифа, несомненно, есть, считает организация.

Экспертизу расчетных материалов проведут в феврале-марте 2022 года. Решение о целесообразности пересмотра платы за проезд примут в марте.