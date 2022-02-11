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Общество11 февраля 2022 13:57

Плату за проезд в общественном транспорте Кирова предлагают повысить до 56 рублей

Решение об изменении тарифов примут в течение февраля-марта
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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Цены за проезд не пересматривались с 2020 года

Цены за проезд не пересматривались с 2020 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восемь автотранспортных предприятий Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского предложили увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Как уточнили в региональном правительстве, на городских маршрутах диапазон рекомендуемых цен за одну поездку составляет от 42,56 до 56,37 рубля.

Изменения коснутся также и пригородного сообщения - от 6,51 до 9,64 рубля за пассажиро-километр. Такие меры перевозчики объясняют увеличением цен на топливо и снижением пассажирооборота.

Напомним, что сейчас заявки автопредприятий рассматривает Региональная служба по тарифам Кировской области. Решение по поводу повышения стоимости проезда обещают принять в течение февраля-марта 2022 года.