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Общество4 февраля 2022 9:10

Плата за проезд в общественном транспорте Кирова может вырасти

РСТ проверяет заявки от перевозчиков на пересмотр тарифов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Решение об изменении тарифов примут до марта.

Решение об изменении тарифов примут до марта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость проезда в общественном транспорте Кирова все-таки могут пересмотреть. Об этом сообщает региональная служба по тарифам.

Как сообщает ведомство, от семи перевозчиков поступили заявки на пересмотр. Как правило, их рассмотрение проводится в части анализа фактических расходов за минувший период и проверки плановых расчетов на предмет экономической обоснованности. Отметим, что расценки не пересматривались с 2020 года: в течение двух лет кировчане платят одну и ту же сумму за проезд. Это 26 рублей в автобусах и троллейбусах городского сообщения и 4 рубля за километр в автобусах пригородных маршрутах.

В течение февраля-марта пройдет экспертиза расчетных материалов. Само решение о необходимости пересмотра тарифов с начала второго квартала 2022 года примут до марта.

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