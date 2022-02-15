В Кирове суд обязал горадминистрацию оборудовать площадки для выгула собак

Места для выгула питомцев должны оборудовать в каждом районе города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным областной прокуратуры, на территории Кирова зарегистрировано более 20 тысяч собак. При этом за 2021 год поступило свыше 200 сообщений о нападении животных на людей и укусах, а также о нарушении ветеринарного законодательства. По его требованиям, питомцев нужно выгуливать строго в отведенных для этого местах, тогда как в Кирове оборудовано лишь две площадки.

Межрайонный природоохранный прокурор направил иск в суд, дабы обязать мэрию обустроить соответствующие места в каждом районе города. Суд признал требование законным. Горадминистрация должна организовать площадки до 1 июня 2022 года.