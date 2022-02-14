Кировская область оказалась на 63 месте из 85 по качеству жизни в 2021 году

Регион оценивался с точки зрения множественных показателей в социальной сфере. Фото: Антон МАМАЕВ

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг регионов РФ по качеству жизни за 2021 год. По его итогам Кировская область оказалась на 63 месте из 85.

Рейтинг строился с учетом 67 показателей, по которым оценивалось фактическое состояние того или иного аспекта условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их базе сформировали средний балл, который используется в качестве оценки различий субъектов РФ и критерия их ранжирования. У Кировской области он составляет 41,799. Стоит отметить, что в 2020 году балл нашего региона был ниже - 39,764. Однако место в рейтинге осталось прежним.

В первой тройке по качеству жизни вполне ожидаемо оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Первыми с конца оказались Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область.

Что до наших непосредственных соседей: к примеру, Удмуртия заняла в рейтинге 40 место, Пермский край - 49. А вот Республика Коми оказалась на пару позиций ниже нашей, заняв 65 место.