В Кирсе в реку сливают грязные стоки с очистных сооружений

Специалисты отобрали пробы воды для анализа. Фото: vk.com/priroda_43

В Кирсе стоки с очистных сооружений сбрасывают в местную реку. Об этом сообщает Минохраны окружающей среды Кировской области.

Загрязненные стоки попадают в реку Кирса. Министерство совместно с прокуратурой Верхнекамского района сейчас проводят проверку по этому поводу. Специалисты отобрали пробы воды и передали их в аккредитованную лабораторию на исследование.

Если загрязнение реки подтвердится, к нарушителю требований водного законодательства примут меры. В том числе - принуждение пользователя объекта довести качество стоков до нормативов.