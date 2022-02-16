Прокуратура требует дать экс-главе Кирова 12 лет колонии строгого режима

Обвинительный приговор Быкову утвердили еще в декабре 2020 года. Фото: архив «КП-Киров»

Обвинители региональной прокуратуры приняли участие в прениях сторон по делу экс-главы Кирова Владимира Быкова. Как сообщает ведомство, они ориентируют суд на следующее решение: 12 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 30 миллионов рублей. Кроме того, Быкова должны лишить права занимать госдолжности на семь лет.

Обвинительный приговор утвердили еще в декабре 2020 года, суд над самим бывшим чиновником идет до сих пор. Кратко напомним, что его обвиняют в следующих преступлениях:

- взяточничество с 2010 по 2018 годы за незаконное бездействие при поставке топлива в АО «АТП» и обеспечение заключения контракта с ООО «Удобный маршрут». Общая сумма - более девяти миллионов рублей;

- содействовал хищению денежных средств АО «АТП» организованной группой лиц. Общая сумма - свыше 22 миллионов рублей;

- мошенничество при приобретении права на земельный участок, находившийся в муниципальной собственности и впоследствии проданный по цене, завышенной более чем в 400 раз. Сумма ущерба городскому бюджету - 165 миллионов рублей;

- растрата средств ООО «Электронный проездной» и МБУ «ЦДС» в составе ОПГ. Общая сумма - 34 миллиона рублей.

Продолжение прений сторон состоится 17 февраля 2022 года.