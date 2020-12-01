Бывший глава Кирова предстанет перед судом за коррупционные преступления

Владимир Быков руководил городом с 2007 по 2016 год. Фото: архив «КП-Киров»

Бывший глава Кирова Владимир Быков предстанет перед судом. На данный момент прокурор Кировской области Андрей Оборок утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника.

Владимира Быкова задержали в ноября 2019 года. Фото: kirov.sledkom.ru

Владимира Васильевича обвиняют в ряде коррупционных преступлений, а именно:

- мошенничество в особо крупном размере - ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- организация растраты денежных средств - ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- пособничество в мошенничестве в особо крупном размере - ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ;

- получение взятки в особо крупном размере - ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В пресс-службе СК по Кировской области рассказали, что уголовное дело в отношении Владимира Быкова составило 70 томов. Известно, что в ближайшее время материалы будут направлены в Первомайский районный суд для рассмотрения.

- В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба и взыскания штрафа наложен арест на имущество обвиняемого, а также на денежные средства на банковских счетах и вкладах, на общую сумму около 7 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

ВЗЯТКИ И ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ У АО «АТП»

Владимир Быков подозревается в получении двух взяток. В 2011 году бывший глава города получил 1,5 миллиона рублей за заключение с ООО «Удобный маршрут» договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказания услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, а также обеспечение последующего финансирования.

В 2014-2016 годах Владимиру Быкову через посредников передали взятку в 7 миллионов 800 тысяч рублей. Деньги были получены за заключение договоров с АО «АТП» на поставку топлива, приемку и своевременную оплату.

В 2014-2017 годах Владимир Быков содействовал одному из предпринимателей в хищении денежных средств АО «АТП». Под видом дизельного топлива перевозчик получал более дешевое горючее, которое не соответствовало заключенным договорам. Путем таких манипуляций удалось похитить более 22 миллионов рублей.

ПАРК ПОБЕДЫ

Экс-глава Кирова Владимир Быков в сговоре с бизнесменом Леонидом Яфаркиным приобрел земельный участок в Парке Победы. Кадастровая стоимость с 51 миллиона рублей внезапно сократилась до 1,8 миллиона. Далее компания, которую возглавлял Леонид Яфаркин, получила разрешение на строительство спортивного комплекса на участке в Парке Победы. Землю ему продали за 338 тысяч рублей. В конце этой «блестящей» схемы Яфаркин и Быков реализуют полученный участок по частям за более чем 126 миллионов рублей.

Владимир Быков в сговоре с бизнесменом Леонидом Яфаркиным приобрел земельный участок в Парке Победы. Фото: архив «КП-Киров»

На данный момент администрация Кирова через суд добивается возвращения земельного участка в собственность города.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ

Владимир Быков также подозревается в растрате денежных средств ООО «Электронный проездной» и МБУ «ЦДС», на сумму не менее 34 миллионов рублей. В 2010-2018 годах экс-глава заключал договоры на покупку товаров и оказания услуг по заведомо завышенной стоимости.

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