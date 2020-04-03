Вице-губернатора Кировской области арестовали за взятку от министра лесного хозяйства

Следственный комитет Кировской области завел уголовное дело на вице-губернатора Андрея Плитко. Слугу народа арестовали ночью со 2 на 3 апреля при получении взятки в размере 3,4 миллиона рублей.

А ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Как стало известно ранее из сообщения регионального УФСБ России, Плитко создал ОПГ, чьи участники регулярно брали взятки в течение сентября-октября 2018 года. Тогда деньги поступали от различных местных предпринимателей за возможность заключать договора купли-продажи древесины с «Кировгослесхозом». На сей же раз, по сообщению Следкома Кировской области, слуга народа попался в момент приема той самой суммы в 3,4 миллиона рублей от регионального министра лесного хозяйства Алексей Шургина. И причем это была лишь часть взятки!

Обоих задержали. Следственный комитет завел на Плитко уголовное дело по «получению взятки в особо крупном размере».

Напомним, что причастное к истории лицо, а именно тот самый «Кировгослесхоз», и само погорело на любви к деньгам, причем совсем недавно. Директора предприятия задержали в конце января текущего года - и тоже за получение взятки в особо крупном размере. А спустя буквально несколько дней люди в погонах пришли и за его замом по коммерческим вопросам.

Те самые деньги, что получал Плитко в момент задержания. Фото: скриншот с видео СУ СКР по Кировской области

МНЕНИЯ ОБ ИНЦИДЕНТЕ

Депутат кировской гордумы Альберт Бикалюк прокомментировал произошедшее в едко-возмущенном духе, намекнув при этом, что неплохо бы произвести перестановку в верхушке областной власти.

- Вместо того, чтобы помогать людям в трудное время, принимать жесткие и быстрые решения, работать на опережение в условиях пандемии чиновники берут взятки, - заявил он на своей странице в соцсетях. - Вчера ряд губернаторов приняло решение и написали заявление об отставке - Архангельская область, Камчатский край, Коми. Думаю, что и в нашем регионе в ближайшее время президентом должны быть приняты кадровые решения! Требование президента работать "НА ОПЕРЕЖЕНИЕ" руководством региона воспринято дословно, взятки стали брать "ОПЕРЕЖАЮЩИМИ" темпами!

Мимо ситуации не прошел и кировский юрист Ярослав Михайлов, совместив три громкие темы в одной в язвительном комментарии и картинке. «Мысли Великих о коронавирусе, самоизоляции и Плитко», - лаконично написал он на своей странице в соцсетях. И сопроводил высказывание фразой «Сидеть дома - это лучше, чем просто сидеть» на фоне фотографии Лаврентия Берии.

А вот пресс-служба правительства Кировской области комментарии по ситуации «Комсомолке» давать отказалась, отправив нас к Следственному комитету. Мол, это их история, их и спрашивайте.

И ЧТО ТЕПЕРЬ?

Сейчас все еще решается вопрос об избрании меры пресечения обоих задержанных. Расследование продолжается. По статье, которую вменяют вице-губернатору, взяточнику светит штраф от трех до пяти миллионов либо срок от восьми до пятнадцати лет.